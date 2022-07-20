В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

На северо-западе Китая выявили случай заражения бубонной чумой. Об этом пишет агентство Xinhua со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что инфекцию выявили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.

По имеющимся данным, больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.

В Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с заболеванием.

Бубонная чума - преобладающая у человека форма острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, которая переносится паразитирующими на крысах блохами.

Чума относится к особо опасным инфекциям. Она развивается при проникновении возбудителя через кожу и характеризуется болезненным воспалением лимфатических узлов с образованием "бубонов".