ОГП: возросло число пострадавших детей от российской агрессии

Более 1032 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По состоянию на утро 20 июля официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 353. Возросло количество раненых – 679. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 357, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 40.

В ночь на 20 июля военные РФ обстреляли Никополь Днепропетровской области. Ранения получили трое детей 3, 5 и 15 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2185 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.