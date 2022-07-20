Армения назвала дату вывода войск из Карабаха

Армения намерена вывести свои подразделения регулярной армии из Нагорного Карабаха в сентябре. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян в интервью Armenpress, сообщает Корреспондент.

Он добавил, что призывников в Карабахе по-прежнему будут призывать на службу в армию обороны.

"В результате войны ряд частей вооруженных сил Республики Армения вошли в Нагорный Карабах на помощь силам обороны. После прекращения огня они возвращаются в Армению. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре" , - сказал Григорян.

При этом он подчеркнул, что это касается только частей регулярной армии, а не так называемой "армии обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Григорян добавил, что гарантией безопасности должно быть размещение российских "миротворческих сил" в Карабахе.

Напомним, в апреле в Нагорном Карабахе произошло некоторое обострение конфликта. Армения обвинила Азербайджан во "вторжении". При этом в министерстве обороны Азербайджана отрицали обострение ситуации.