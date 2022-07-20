Украина заняла 35 место в рейтинге паспортов мира

Украина в рейтинге паспортов от компании Henley & Partners заняла 35 место. Владельцы украинского паспорта могут попасть без визы в 144 страны мира, сообщает УНН.

На первом месте японский паспорт, с которым можно въехать без визы в 193 страны.

Второе место заняли паспорта Южной Кореи и Сингапура (192 страны).

На третьем месте паспорта Германии и Испании (190), на четвертом – Финляндии, Италии и Люксембурга (189), на пятом – Армении, Дании, Нидерландов и Швеции (188).

Отметим, что рейтинг содержит 112 мест.

Индекс паспортов компании Henley & Partners - это международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс выдается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает крупнейшую в мире базу туристической информации.