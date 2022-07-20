Данилов: Контрнаступление ВСУ планируется на нескольких направлениях

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинское командование готовится к контрнаступлению на сразу нескольких направлениях, сообщает Новое время.

По его словам, президент Владимир Зеленский "дал приказ освободить всю нашу Украину от российской нечисти", а каким образом это сделать, решают военные.

"Этот вопрос поднимается на ставки верховного главнокомандующего — президента нашей страны. И сказать, что это только Херсонская область, о которой все сейчас говорят, это не совсем отвечает действительности. Президент отвечает за всю Украину" , — заявил Данилов.

В то же время он отметил, что сроки и очередность выполнения задач пока не раскрываются.