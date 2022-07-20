ССО получили данные о "бучанских палачах" - десантно-штурмовой бригаде из РФ

Центр национального сопротивления сообщил﻿ о том, что Силы спецопераций получили данные на военных 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Уссурийске Приморского края РФ, причастных к зверствам в Буче.

"Некоторые военные РФ могут верить, что они смогут избежать публичности и соответственно наказания. Но опыт расследования крушения МН17 показал другое" , - утверждается в сообщении.

Как известно, информацию относительно командиров и непосредственных исполнителей атаки против авиалайнера предоставили некоторые российские военные, решившие воспользоваться программой защиты свидетелей, предложенной Нидерландами в партнерстве с другими европейскими странами.

"Очевидно, они поняли, что рано или поздно международное расследование сможет раскрыть все детали крушения, а потому лучше находиться в статусе свидетеля, чем обвиняемого.

Наверное, такая же логика была у некоторых неравнодушных военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (военная часть 71289, пункт постоянной дислокации – город Уссурийск Приморского края)" , - заявляют в Центре.

Недавно в адрес Центра национального сопротивления был направлен целый массив данных о военных из этой части. Вместе с другими подразделениями, по данным украинской стороны, эта бригада участвовала в наступлении на Киевскую область в феврале 2022 года и успела "засветиться" в Буче.

"Теперь ЦНС располагает разными материалами – фотографиями, паспортами, служебными удостоверениями, адресами и фото мест проживания, финансовыми документами. Причем не только самих военных, но и членов их семей. Также есть и много служебной информации, таких как приказы, инструкции, списки личного состава, сведения и т.д." , - утверждают в ЦНС.

Отмечается, что в настоящее время уже завершена проверка достоверности отправленных данных. И сейчас ЦНС начинает серию их публикаций. Здесь и внутренние паспорта, и военные удостоверения, есть свидетельства о рождении или техпаспорта на машины.

Кроме того, есть и заявки на оформление служебных загранпаспортов для отправки подразделений в командировку в Сирию.

Теперь ЦНС знает в том числе и состав семей десантников 83-й бригады.

"Есть фото личного состава, их очень много. Причем не только для документов, но и для стенда, на который очень хотел попасть командир 2-й гаубической артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии капитан Хрюнов Валерий Валерьевич. Кстати, 1 июля 2016 года он женился. Но, похоже, горько ему будет не от женитьбы" , - заявляют в Центре.

В следующей публикации ЦНС поделится новой порцией документов и расскажет о том, как организована боевая подготовка российских десантников.