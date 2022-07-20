Bloomberg: Турция хочет платить РФ за энергоресурсы в лирах
Турция хочет отказаться от доллара в платежах за российские энергоресурсы и перейти на национальную валюту. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Отмечается, что вопрос перехода на лиры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может обсудить на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным в Тегеране.
Один из турецких чиновников уточнил, что Анкара хочет отказаться от доллара при расчете с Россией и как вариант предложить лиру. Россия в свою очередь может использовать турецкую валюту для экспорта товаров и услуг из Турции.
Также один из источников издания утверждает, что страны могут использовать рубль в платежах.
"Россия остается важным источником поставки энергоресурсов для Турции. Она обеспечила четверть импорта сырой нефти в Турцию и около 45% закупок природного газа в прошлом году, что дало Москве огромное положительное сальдо в двусторонней торговле", - говорится в материале.
При этом в прошлом году экспорт Турции в Россию составил 6,5 млрд долларов, а импорт - 29 млрд долларов.