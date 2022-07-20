В Европе зафиксированы рекордно высокие температуры

Вследствие уменьшения количества дождей зимой и весной по Европе распространяется засуха, и риск лесных пожаров и повреждения почвы только растет из-за того, что во многих странах уже были побиты температурные летние рекорды. Об этом показали спутниковые данные Space, сообщает Корреспондент.

Из-за глобального потепления, вызванного изменениями климата, территория Европы всегда испытывает повышение температуры, особенно в летний период.

"В Великобритании, которая иначе известна теплым летом и облачным небом, во вторник (19 июля) термометры впервые в истории достигли страшного порога в 105 градусов по Фаренгейту (40 градусов по Цельсию)" , - отметили на странице.

Именно в этот день в Великобритании метеорологи зафиксировали новый рекордный показатель.

Данные со спутников показали, что температура в Великобритании достигла до рекордных 50 градусов Цельсия. Особенно жарко было в столице, и в близлежащих регионах.

Фото: trump-elections

Кроме того, продолжается борьба с масштабными лесными пожарами в Италии, Франции и Испании. Ученые прогнозируют появление новых очагов возгорания и это касается Великобритании, где риск появления лесных пожаров самый высокий.

Фото: space

По данным, полученным учеными со спутников, во Франции, Испании и Португалии за последние 10 дней почти 400 кв. км. территорий были охвачены пожарами и тенденция к возникновению новых пожаров все еще высока.

Фото: space

"Спутниковые данные о температуре поверхности предоставляют нам новое понимание структуры и распространения тепловых волн в Европе" , - говорит Даррен Гент из Лестерского университета.

Важно понимать, что температура воздуха также зависит от тепла, излучающего поверхность в том или ином регионе. Чем выше температура поверхности, тем выше температура окружающего воздуха.

Ученые считают, что засуха может лишь усугубиться из-за рекордно горячих волн тепла. Кроме того, это оказывает непосредственное влияние на сельскохозяйственные культуры.