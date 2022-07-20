В Европе зафиксированы рекордно высокие температуры
Вследствие уменьшения количества дождей зимой и весной по Европе распространяется засуха, и риск лесных пожаров и повреждения почвы только растет из-за того, что во многих странах уже были побиты температурные летние рекорды. Об этом показали спутниковые данные Space, сообщает Корреспондент.
Из-за глобального потепления, вызванного изменениями климата, территория Европы всегда испытывает повышение температуры, особенно в летний период.
"В Великобритании, которая иначе известна теплым летом и облачным небом, во вторник (19 июля) термометры впервые в истории достигли страшного порога в 105 градусов по Фаренгейту (40 градусов по Цельсию)", - отметили на странице.
Именно в этот день в Великобритании метеорологи зафиксировали новый рекордный показатель.
Данные со спутников показали, что температура в Великобритании достигла до рекордных 50 градусов Цельсия. Особенно жарко было в столице, и в близлежащих регионах.
Кроме того, продолжается борьба с масштабными лесными пожарами в Италии, Франции и Испании. Ученые прогнозируют появление новых очагов возгорания и это касается Великобритании, где риск появления лесных пожаров самый высокий.
По данным, полученным учеными со спутников, во Франции, Испании и Португалии за последние 10 дней почти 400 кв. км. территорий были охвачены пожарами и тенденция к возникновению новых пожаров все еще высока.
"Спутниковые данные о температуре поверхности предоставляют нам новое понимание структуры и распространения тепловых волн в Европе", - говорит Даррен Гент из Лестерского университета.
Важно понимать, что температура воздуха также зависит от тепла, излучающего поверхность в том или ином регионе. Чем выше температура поверхности, тем выше температура окружающего воздуха.
Ученые считают, что засуха может лишь усугубиться из-за рекордно горячих волн тепла. Кроме того, это оказывает непосредственное влияние на сельскохозяйственные культуры.