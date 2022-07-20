В Украину прибыли главы МИД Чехии и Австрии

В Украину прибыли главы МИД Чехии и Австрии
Фото: twitter

В Украину прибыли министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

"Приехал в Киев. Едем вместе с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Впервые за долгое время снова увидел наших коллег из украинского посольства", - написал Липавский в Twitter.

Он добавил, что ожидает ряд встреч с представителями Украины.

Глава МИД Австрии также сообщил о визите в Украину.

"Рад вновь наконец вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Больно видеть, что брутальная агрессивная война РФ делает с этой замечательной страной и ее народом. Мы продолжим поддерживать Украину", - отметил он.

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