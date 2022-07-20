В Украину прибыли главы МИД Чехии и Австрии

В Украину прибыли министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

"Приехал в Киев. Едем вместе с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Впервые за долгое время снова увидел наших коллег из украинского посольства" , - написал Липавский в Twitter.

Он добавил, что ожидает ряд встреч с представителями Украины.

Dorazil som do Kyjeva. Cestujeme вместе с rakouským ministrem zahraničí @a_schallenberg . По продолжительному дню я снова видел kolegy из нашего местного velvyslanectva. Čekají мая практика с представителями Ukrajiny. pic.twitter.com/pVfHoOiLSL Опубликовано Jan Lipavský (@JanLipavsky) Июль 20, 2022

Глава МИД Австрии также сообщил о визите в Украину.

"Рад вновь наконец вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Больно видеть, что брутальная агрессивная война РФ делает с этой замечательной страной и ее народом. Мы продолжим поддерживать Украину" , - отметил он.