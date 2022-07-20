Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились из-за поставок западных вооружений в Украину и пригрозил захватом новых территорий в случае поставок Украине дальнобойного оружия, сообщает Украинская правда.

"Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его и процитировали: денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остается...

Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года.

Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво" , - заявил глава МИД РФ.

Лавров утверждает, что по мере того, как Запад "накачивает Украину" все более дальнобойным оружием, например, HIMARS, "географические задачи спецоперации" будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.