Данилов: информация с фронта закрыта на 90%

Ставка Верховного Главнокомандующего, члены СНБО ежедневно имеют отчет о положении дел в войсках, но 90% этого отчета не может быть открыто для всего общества. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинскому радио, сообщает Корреспондент.

"Информация, которая поступает с фронта, крайне чувствительна. И по каждой информации, если она представляется некорректно, несвоевременно и с погрешностью, мы можем иметь потери наших ребят. Я хочу, чтобы все поняли, что это очень серьезный вопрос. И считать, что мы должны в режиме онлайн передавать всю информацию с фронта - это выйдет за рамки определенных процессов" , - отметил он.

По словам Данилова, когда украинские войска сегодня атакуют "особенно из того оружия, которое в последнее время мы начали получать от наших партнеров" , надо иметь в виду, что "за этим оружием рашисты открыли охоту".