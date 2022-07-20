Данилов: информация с фронта закрыта на 90%
Ставка Верховного Главнокомандующего, члены СНБО ежедневно имеют отчет о положении дел в войсках, но 90% этого отчета не может быть открыто для всего общества. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинскому радио, сообщает Корреспондент.
"Информация, которая поступает с фронта, крайне чувствительна. И по каждой информации, если она представляется некорректно, несвоевременно и с погрешностью, мы можем иметь потери наших ребят. Я хочу, чтобы все поняли, что это очень серьезный вопрос. И считать, что мы должны в режиме онлайн передавать всю информацию с фронта - это выйдет за рамки определенных процессов", - отметил он.
По словам Данилова, когда украинские войска сегодня атакуют
"особенно из того оружия, которое в последнее время мы начали получать от наших партнеров", надо иметь в виду, что
"за этим оружием рашисты открыли охоту".
"На сегодняшний могу сказать, что ни одну единицу оружия по вине наших военных или по каким-то медийным или другим вещам враг не уничтожал. Мы четко отдаем каждый день понимание, где и что у нас находится, каким образом это все отрабатывается. Каждое утро все члены ставки и Совета нацбезопасности и обороны на 6:30 получают отчет о положении дел в наших войсках. Мы понимаем, что 90% этого отчета не может быть открыто для всего общества. Но не потому, что у нас нет желания открывать, а потому, что это может навредить прежде всего нашим военным. Я хочу, чтобы журналисты с пониманием к нему относились", - заявил секретарь СНБО.