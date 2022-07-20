СБУ: разоблачен чиновник, который помог РФ перебросить бронетехнику в Херсонскую область

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника-коллаборанта, который помог РФ перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской ОГА. Чиновник добровольно согласился сотрудничать с врагом.

За это оккупанты назначили его руководителем так называемого «государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога».

Находясь на должности, он организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местных подразделений Укрзализныци в пользу оккупационной администрации.

Также коллаборант лично способствовал переброске этим транспортом бронетехники и боеприпасов РФ из временно оккупированного Крыма в причерноморские районы Херсонщины.

В настоящее время сотрудники СБУ установили его местонахождение и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.

Кроме того, в Луганской области спецслужба разоблачила четырех бывших представителей Партии регионов, которые добровольно согласились войти в руководящий состав оккупационной администрации так называемого Старобельского района ЛНР.

СБУ их идентифицировала и сообщила о подозрениях. Продолжаются следственно-оперативные действия.