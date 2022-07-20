ГУР: проведена операция по эвакуации украинского военного из оккупации

Национальное антикоррупционное бюро и Главное управление разведки сообщили о выводе украинского военного из оккупации.

Эвакуация произошла с временно оккупированных южных территорий Украины. Военный не получил повреждений, его передали командованию, уточнили в ГУР.

С начала полномасштабного вторжения было проведено более 10 удачных операций по эвакуации с временно оккупированных территорий гражданского населения, военнослужащих и их семей, представителей исполнительных органов и материальных ценностей государственного значения.