Западные кредиторы согласились отсрочить погашение долгов Украины

Западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год. Об этом, ссылаясь на Telegraph, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Группа, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, также призвала держателей облигаций согласиться на просьбу Киева о двухлетней отсрочке выплаты долга.

Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Реструктуризация произойдет только в случае одобрительного решения кредиторов.

Согласно постановлению Кабмина, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.