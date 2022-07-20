Под признаки закона об олигархах подпадают 86 человек - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время под признаки, определенные законом об олигархах, подпадают около 86 человек. Кто именно – он не озвучил, сообщает Экономическая правда.

Об этом Данилов заявил на совещании о состоянии выполнения ЗУ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

В совещании приняли участие премьер Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава АМКУ Ольга Песчанская, и.о. главы СБУ Василий Малюк, должностные лица Аппарата СНБО Украины.

Закон введен в действие 7 мая этого года.