Нардеп: Мураеву и Рабиновичу будут объявлены подозрения в госизмене

Экс-нардепу Евгению Мураеву и депутату от запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу объявят подозрения, заявил нардеп Алексей Гончаренко, сообщает Новое время.

"Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураеву и Рабиновичу. Нужно быстрее, чтобы оба не смогли скрыться" , — написал он в Telegram.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что работа контрразведки «впечатляет» и можно будет услышать «громкие новости» относительно влиятельных лиц страны.

По его словам, контрразведка «отработала блестяще по подготовке этого особого периода, который начался с февраля».