Зеленский поговорил с Мишелем о войне, санкциях и евроинтеграции Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский с Мишелем обсудили, в частности, ситуацию на фронте, во время чего президент Евросовета осудил ракетные обстрелы Россией мирных украинских городов.
Также стороны обсудили введение планируемого седьмого пакета санкций ЕС и финансовые потребности Украины для поддержания макроэкономической стабильности.
Что касается евроинтеграции Украины, Шарль Мишель положительно оценил утверждение конкурсной комиссией победителя на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и активизацию процесса отбора главы Национального антикоррупционного бюро.
"Он убежден, что другие рекомендации будут выполняться такими же быстрыми темпами", - цитирует Офис президента.
Также Зеленский с Мишелем договорились поддерживать надлежащий политический диалог и обсудили проведение этого саммита Украина – ЕС.
"В то время как Украина смело противостоит российской агрессии, ЕС предоставит дополнительную военную помощь от Европейского фонда восстановления мира. Готовятся новые санкции - это свидетельствует о том, что наша решимость не ослабнет", - прокомментировал глава Евросовета в Twitter.
Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили дальнейшие шаги по интеграции Украины в Евросоюз.