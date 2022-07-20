Зеленский поговорил с Мишелем о войне, санкциях и евроинтеграции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский с Мишелем обсудили, в частности, ситуацию на фронте, во время чего президент Евросовета осудил ракетные обстрелы Россией мирных украинских городов.

Также стороны обсудили введение планируемого седьмого пакета санкций ЕС и финансовые потребности Украины для поддержания макроэкономической стабильности.

Что касается евроинтеграции Украины, Шарль Мишель положительно оценил утверждение конкурсной комиссией победителя на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и активизацию процесса отбора главы Национального антикоррупционного бюро.

"Он убежден, что другие рекомендации будут выполняться такими же быстрыми темпами" , - цитирует Офис президента.

Также Зеленский с Мишелем договорились поддерживать надлежащий политический диалог и обсудили проведение этого саммита Украина – ЕС.

"В то время как Украина смело противостоит российской агрессии, ЕС предоставит дополнительную военную помощь от Европейского фонда восстановления мира. Готовятся новые санкции - это свидетельствует о том, что наша решимость не ослабнет" , - прокомментировал глава Евросовета в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили дальнейшие шаги по интеграции Украины в Евросоюз.