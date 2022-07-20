ГУР: россияне продолжают воровать украинское зерно и вывозят его на Ближний Восток

Россияне на оккупированных территориях продолжают воровать украинское зерно и вывозят его в страны Ближнего Востока – Ливан и Сирию, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Украины в Telegram.

Разведка установила, что российские сухогрузы "Матрос Кошка" и "Матрос Пожинич" с похищенной украинской сельскохозяйственной продукцией 13 июля планировали мероприятие в порт Бейрут в Ливане.

Оператором судов, перевозящих 54 тыс. тонн зерна, является российская компания Crane Marine Contractor LLC (Астрахань).

Однако ливанская власть запретила их разгрузку и россияне перенаправили суда в Сирию, в порты Латакия и Тартус.

В дальнейшем с сирийской территории украинское зерно планируется доставлять грузовиками в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Кроме этого в разведке отметили, что оккупанты пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе.

"Прежде всего, планируется установить сообщение с Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается несостоятельность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта" , – добавили в ГУР.

Напоминаем:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет препятствовать вывозу украинского зерна в обмен на снятие с нее санкций, связанных с снабжением российского зерна.

Российская агрессия привела к прекращению поставок из украинских портов, экспортировавших большое количество масла и зерновых культур. Это сократило глобальное предложение продовольствия и привело к резкому росту цен.

14 июля во время встречи между Украиной, ООН, РФ и Турцией в Стамбуле стороны договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна, все суда будут проверять ВМС Турции.

Коридор для перевозки украинских зерновых и сельхозпродукции Черным морем должен заработать на этой неделе, после подписания документа о его создании.