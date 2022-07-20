ОК "Юг": ВСУ уничтожили артиллерийский склад РФ в Херсонской области

В ночь на 20 июля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили полевой артиллерийский склад армии РФ в районе Опытного в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение ОК "Юг".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач только за эту ночь обеспечено уменьшение вражеской армии на 11 рашистов и гаубицу "Мста-Б" с тягачем, а также уничтожен полевой артиллерийский склад в районе Опытного в Херсонской области".

Согласно данным облгосадминистрации в Херсоне и в пригородах ночью были слышны прилеты ракет. На территории области продолжались пожары, вызванные боевыми действиями. Критическая ситуация остается в Бериславском и Каховском районах.