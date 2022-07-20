Минобороны Литвы: Украина получит дополнительную военную помощь

Литва передаст Украине бронетранспортеры M113 и M577, сообщает пресс-служба литовского Министерства обороны, сообщает Новое время.

"Вскоре Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку в виде столь необходимых бронетранспортеров M113 и M577" , — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Также Литва намерена передать украинским силам боеприпасы для обучения резерва и предлагает организовать широкий спектр военной подготовки для ВСУ.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что для эффективного контрнаступления Украине понадобятся дополнительные БТРы, БМП и разведывательные беспилотники, а также около 100 пусковых установок HIMARS.

20 июля состоялась четвертая международная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, в которой приняли участие представители оборонных ведомств более 50 стран мира.