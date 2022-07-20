США передали украинским аграриям 28 интернет-терминалов Starlink

Агентство США по международному развитию (USAID) передало украинским аграриям 28 спутниковых интернет-терминалов Starlink, сообщает Европейская правда.

"USAID предоставило украинским аграриям 28 спутниковых Интернет-терминалов Starlink. Это поможет им во время развязанной Россией войны и дальше производить с/х продукцию для украинцев" , - написало Агентство в Twitter.

Отмечается, что всего USAID передало в Украину более 6750 единиц коммуникационного оборудования.

.@USAID надало українським аграріям 28 супутникових Інтернет-терміналів #Starlink. Це допоможе їм під час розв'язаної Росією війни і далі виробляти с/г продукцію для українців. Загалом USAID доправило в Україну > 6,750 одиниць комунікаційного обладнання. pic.twitter.com/kSdwvBdIoz — USAID Ukraine (@USAIDUkraine) July 20, 2022

Напомним, после начала полномасштабной войны РФ против Украины министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Максу с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink.

Маск отозвался и отправил оборудование в Украину. 28 февраля первые терминалы Starlink прибыли в Украину. Они помогли обеспечить украинским военным связь на поле боя.

В мае администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявила, что войну России в Украине можно сравнить с мировой войной с точки зрения последствий.