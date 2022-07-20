Глава Никопольской РВА призвал жителей переселиться вглубь территории

Глава Никопольской РВА призвал жителей переселиться вглубь территории

Глава Никопольской РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя переселиться вглубь территории Никопольского района - подальше от обстрелов оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом Евтушенко сообщил в Telegram.

"Уважаемые жители города Никополь, сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара стали регулярными.
В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, общины Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить вам жилье на время обострения боевых действий".

По словам главы РВА, речь идет о временном, более безопасном убежище.

Как только опасность пройдет, по словам Евтушенко, украинцы смогут вернуться в родной город.

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