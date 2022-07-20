Глава Никопольской РВА призвал жителей переселиться вглубь территории
Глава Никопольской РВА Днепропетровской области Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя переселиться вглубь территории Никопольского района - подальше от обстрелов оккупантов, сообщает Украинская правда.
Об этом Евтушенко сообщил в Telegram.
"Уважаемые жители города Никополь, сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара стали регулярными.
В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, общины Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить вам жилье на время обострения боевых действий".
По словам главы РВА, речь идет о временном, более безопасном убежище.
Как только опасность пройдет, по словам Евтушенко, украинцы смогут вернуться в родной город.