Генштаб: под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои

Российские войска пытаются создать благоприятные условия для установления контроля над Бахмутом и территорией Углегорской ТЭС, где сейчас ведутся бои, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба от 20 июля.

На Бахмутском направлении боевыми действиями враг пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других.

Нанес авиационные удары по Покровскому. Ведет штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается.

На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного. Противник нанес авиаудары неподалеку от Мосьпаново и Ртищевки. Безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Большая Камышеваха, Покровское и других. Украинские воины снова успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного.

На Краматорском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска.

Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры.

Очередную разведку боем в районе Новоселовки Второй оккупанты снова провалили, понесли потери и отошли. Такое же участие во вражеских подразделений, наступавших в направлении Никольского и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск в глубь временно занятой им территории.