Нацбанк по итогам 2021 года заработал более 30 млрд гривен

Национальный банк по итогам 2021 года получил прибыль в 31,6 млрд грн, часть из этих средств будет переведена в государственный бюджет, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В этом году НБУ 24 февраля перевел в госбюджет часть прибыли в распределение в сумме 18,8 млрд грн с началом полномасштабной войны РФ против Украины. Это было сделано для подтверждения внешним аудитором и утверждения Советом НБУ консолидированной финансовой отчетности и впоследствии была утверждена.

Остальные прибыли к распределению, 12,8 млрд грн, были направлены на увеличение общих резервов Национального банка.

Финансовый результат регулятора обусловлен, прежде всего, процентными доходами и расходами, чистая сумма которых по итогам года составила 28,8 млрд грн (на 88,2% больше, чем в 2020 году) благодаря росту доходов по гособлигациям.

Также повлияла отрицательная переоценка финансовых инструментов в размере 23,4 млрд. грн. в связи с изменением официального валютного курса и их справедливой стоимости. Кроме того, до 5,8 млрд. грн. выросли административные расходы, расходы на содержание персонала и расходы на изготовление банкнот, монет и т.д. (против 4,6 млрд. грн. в 2020 году).

К концу года валюта баланса регулятора составляла 1,38 трлн грн (в 2020 году – 1,3 трлн грн).

Основные изменения в активах НБУ в прошлом году обусловлены наращиванием международных резервов на 6% до 30,9 млрд долл. и значительным ростом кредитного портфеля (+33 млрд грн до 99,9 млрд грн).

Относительно обязательств НБУ, их динамику обусловило рост на 30% объемов эмитированных депозитных сертификатов, сокращение обязательств перед МВФ на 15,3%, а также рост количества банкнот и монет в обращении на 12,4% до 627,8 млрд грн .

Собственный капитал Нацбанка сократился на 9,8% в прошлом году до 166,9 млрд грн, прежде всего из-за уменьшения резервов переоценки в результате укрепления гривны.