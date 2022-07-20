Зеленская в Конгрессе призвала США предоставить оружие Украине

Первая леди Украины Елена Зеленская в среду выступила в Конгрессе США и призвала американских политиков принять решение о передаче Киеву современных систем противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

"К сожалению, война еще не закончилась, террор продолжается. И я обращаюсь ко всем вам от имени всех погибших, от имени потерявших руки и ноги, от имени людей, которые еще живы и цели, от имени воюющих и кто ждет возвращения своих родных из передовой" , – сказала Зеленская.

"Я сейчас прошу вещь, которую я никогда бы не хотела просить. Я прошу вас оружие. Оружие не для того чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми. Я прошу у вас противовоздушную оборону, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках. Чтобы они не разрушали детские комнаты и целые семьи" , – добавила она.

Первая леди подчеркнула, что в то время как дети в США вернутся осенью в школу, а члены Конгресса – к работе, "такой нормальности пока лишены в Украине".

"Сможет ли мой сын вернуться к обучению осенью в своей школе? Я не знаю, как и миллионы мам в Украине. Сможет ли моя дочь пойти в университет и почувствовать настоящую студенческую жизнь осенью? Не могу ответить… имели противовоздушную оборону", – отметила она.

В то же время первая леди подчеркнула, что Украина благодарна США за всю полученную помощь.

"Американский народ и американские семьи, Конгресс и президент Байден сделали уже очень многое, чтобы помочь нам выстоять и защитить миллионы украинцев. Мы благодарны за то, что Соединенные Штаты стоят рядом с нами в борьбе за наши общие ценности – человеческую жизнь и независимость. Вы помогаете нам очень мощно. Пока Россия убивает, Америка спасает. И вы должны это знать" , – отметила она.

Напомним, Елена Зеленская прибыла в США в понедельник, где встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном. Во вторник Зеленская провела в Белом доме приватную встречу с первой леди США Джилл Байден.

По данным историков Конгресса, Елена Зеленская стала первой в истории супругой иностранного президента, выступившей в Конгрессе США. В 1943 году там была первая леди Китая, но она ограничилась несколькими фразами.