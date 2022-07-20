В СНБО анонсировали новые отставки высокопоставленных чиновников

Увольнения Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова с должности генерального прокурора и главы СБУ соответственно не последние кадровые решения и в ближайшее время можно ожидать новых увольнений высокопоставленных чиновников, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "24 канала".

"Давайте более спокойно к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение. Мы будем видеть определенные процессы. Это жизнь, она не может останавливаться" — отметил Данилов.

Как сообщалось, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.

И.о. генерального прокурора назначен заместителель председателя ОГПУ Алексей Симоненко. Временно исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюк.

Иван Баканов был отстранен от должности главы Службы безопасности Украины в соответствии со ст.47 Дисциплинарного устава ВСУ (неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия).

Президент затем пояснил, что Баканова и Венедиктову отстранили от занимаемых должностей из- за масштабного предательства среди сотрудников органов прокуратуры и Службы безопасности Украины.

19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ. Позже президент подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.