Источники: Коломойского, Корбана и Рабиновича могут лишить граждантва

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили собеседники УП в правоохранительных органах, в ОП и партии "Слуга народа".

Украинского гражданства, в частности, могут лишить украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

В настоящее время УП не смогла добиться официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны.

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