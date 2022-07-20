Bloomberg: Гаага планирует выдвинуть первое обвинение против РФ уже этой зимой

Международный уголовный суд в Гааге намерен уже этой зимой выдвинуть первое обвинение о военных преступлениях войск РФ в Украине, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что первое обвинение может быть выдвинуто уже в конце 2022 года или в начале 2023 года, но процесс может затянуться.

По данным источников, отдельно суд и Украина ведут переговоры о передаче Киевом как минимум одного пленного российского чиновника. Он может дать показания против высокопоставленных российских командиров, утверждает ресурс.

2 апреля прокурор МУС Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

В конце мая экс-генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что в Украине работает самая большая в истории Международного уголовного суда команда экспертов и следователей.

13 июля Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время конференции в Гааге предложит создать специальный трибунал для привлечения высшего руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины.