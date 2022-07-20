Deutsche Bahn начнет экспортировать зерно из Украины

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в порты Германии для последующей транспортировки в другие страны. Для этих целей он планирует переориентировать сеть, созданную для доставки гуманитарной помощи, сообщает Deutsche Welle.

Об этом заявил официальный представитель компании DB Cargo - "дочки" концерна.

Зерно будут доставлять, в частности, в порты Росток, Гамбург, а также Браке, расположенный вблизи Бремерхафена. Большая часть грузов будет поступать через Румынию, которая имеет протяженную границу с Украиной и располагает инфраструктурой, требуемой для перевозки сельхозпродукции. Еще часть грузов планируют перевозить через Польшу.