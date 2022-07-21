Ограничение цен на российскую нефть вступит в силу до декабря — Bloomberg

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что ограничение мировых цен на российскую нефть должно вступить в силу до декабря. В то же время, когда ЕС введет ограничения на ее страхование, сообщает Новое время.

"Мы следим за европейским рынком. Члены ЕС представили идею ограничения цен, но также сказали, что до декабря планируют ввести запрет на страхование" , - заявил Уолли Адейемо.

Замминистра также отметил, что цель его ведомства — проследить, чтобы при вступлении запрета на страхование в силу мировые рынки получили предел цен, который поможет снизить мировые цены на энергоносители.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт российской сырой и очищенной нефти.

США и их союзники хотят принудительно ограничить цены на российскую нефть на уровне 40-60 долларов за баррель.