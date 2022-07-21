Покупка квартиры во время войны: что надо знать

Покупать недвижимость в военное время – довольно рискованный шаг. Но именно сейчас открыто "окно возможностей" для поиска интересных по характеристикам и цене вариантов. Стоит лишь тщательно подготовиться к сделке и проверить объект, пишет Леся Панченко, РБК-Украина.

Рекомендации дал управляющий партнер юридической компании KopotLawyers и основатель онлайн-сервиса проверки документов новостроек Monitor.Estate Владимир Копоть.

Покупка жилья — сложный и ответственный процесс даже в мирное время. В условиях военного положения в нем появляются дополнительные нюансы. Например, сейчас к привычным этапам проверки перед покупкой добавились новые.

Если серьезно подготовиться к каждому из этих четырех этапов можно приобрести желаемую квартиру на выгодных условиях, не откладывая жизнь на после войны. Это касается как новостроек, так и квартир на вторичном рынке.

Шаг первый

Проверьте наличие документов и лицензий. Как и до войны, наличие документов остается важным условием купли-продажи недвижимости. Если речь идет о квартире в новостройке, вам обязаны показать проект строительства и разрешительные документы на него. Среди них — лицензия и разрешение на строительные работы, а также договор аренды или право собственности на земельный участок.

Если вам говорят, что эти документы еще "в процессе подготовки", следует поискать другой объект. К тому же данные должны соответствовать действительности. Например, если на бумаге предусмотрено 10 этажей, а дом возводят на 25 — это тоже "тревожный звоночек".

Если выбираете недвижимость на вторичном рынке — тщательно проверьте документы на право собственности. Прежде всего, важно проверить их подлинность и исключить возможность подделки. Кроме того, сейчас в Украине частично разрешили продавать жилье по доверенности если она выписана за границей и удостоверена консулом. Однако ее должны выдать не позднее чем за 30 дней до подписания соглашения. Если срок истек — требуется нотариальное заявление-подтверждение доверителя, что доверенность до сих пор действует.

Шаг второй

Проверьте статус земельного участка. Неважно, военное время или мирное — своего целевого назначения участок не изменит, а возможные риски никуда не исчезнут. Поэтому просите у застройщика документ о праве собственности или договор аренды на земельный участок, на котором возводится дом. Кроме того, назначение земли должно быть "под жилищное строительство". Также следует проверить участок на Публичной кадастровой карте.

Шаг третий

Убедитесь в безопасности дома. В условиях войны возникла дополнительная проблема: повреждения домов, подведенных коммуникаций и тому подобное. Поэтому перед покупкой жилья воспользуйтесь услугами технических специалистов — инженеров, технадзора и архитекторов, чтобы выявить неочевидные неисправности. Только они при визуальном осмотре смогут оценить, насколько дом, возможно, был разрушен или поврежден (например, неочевидные повреждения от сдвига грунтов от попадания снаряда неподалеку).

Шаг четвертый

Убедитесь в целесообразности цены квартиры. Если цена предложенной квартиры выше на 15-20% рыночной, следует выяснить почему. Возможно там есть дополнительные бонусы: защищенный подземный паркинг, охрана территории и тому подобное. Если же цена существенно ниже, стоит обратить внимание не только на документы и продавца, но и на историю объекта. Обычно, подозрительно дешевые квартиры имеют изъяны в документах или задействованы в судебных процессах.