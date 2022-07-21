Британская разведка: Для чего русские штурмуют Углегорскую ТЭС
В ежедневной разведсводке Минобороны Великобритании говориться, что российские вооружённые силы продолжают попытки мелкомасштабных атак вдоль линии фронта на Донбассе и приближаются к Углегорской ТЭС, сообщает Европейская правда.
"Российские силы, вероятно, приближаются ко второй по величине электростанции Украины, Углегорской, в 50 км северо-восточнее Донецка. Россия отдает приоритет захвату критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что попытка прорыва на Углегорскую ТЭС связана с намерением российских сил восстановить темп на южном крае своего продвижения в Краматорск и Славянск.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские захватчики вели штурм Углегорской ТЭС, однако украинские защитники заставили врага отступить.