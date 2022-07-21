ОВА: РФ нанесла ракетные удары по Николаеву
Ночью 21 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.
"Около 03:05, 21 июля, российские оккупанты выпустили по городу семь ракет С-300. По предварительной информации известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение", - говорится в сообщении.
Спасательными службами ликвидированы все возгорания, возникшие в результате обстрелов.
По состоянию на 9.00 известно об одном пострадавшем.
Подробная информация уточняется.