ОВА: РФ нанесла ракетные удары по Николаеву

Ночью 21 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"Около 03:05, 21 июля, российские оккупанты выпустили по городу семь ракет С-300. По предварительной информации известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение" , - говорится в сообщении.

Спасательными службами ликвидированы все возгорания, возникшие в результате обстрелов.

По состоянию на 9.00 известно об одном пострадавшем.

Подробная информация уточняется.