Мэр: оккупанты обстреляли Харьков, есть жертвы (Обновлено)

Мэр: оккупанты обстреляли Харьков, есть жертвы (Обновлено)
Фото: t.me/synegubov

Утром 21 июля российские оккупанты нанесли удары из РСЗО "Ураган" по густонаселенному району Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что войска РФ обстреляли одно из медучреждений.

В результате вражеского обстрела ранения получили 17 человек, еще 1 человек погиб.

По состоянию на 12:20 известно, что 21 человек получил ранения, 2 – погибли.

Пострадали исключительно гражданские и исключительно мирная инфраструктура: авто, торговые павильоны, жилой дом, где на 1 этаже расположена стоматологическая клиника, общественный транспорт, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов﻿.

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Фото: t.me/synegubov

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