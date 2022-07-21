Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 21.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 38 850 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1704 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3912 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 859 (+3) ед,
  • РСЗО - 251 (+1) ед,
  • средств ПВО - 113 (+0) ед,
  • самолетов – 221 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),
  • крылатых ракет – 167 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6) ед,
  • специальной техники – 72 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Данные уточняются.

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