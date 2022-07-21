Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 21.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 38 850 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1704 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3912 (+7) ед,

артиллерийских систем – 859 (+3) ед,

РСЗО - 251 (+1) ед,

средств ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),

крылатых ракет – 167 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6) ед,

специальной техники – 72 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Данные уточняются.