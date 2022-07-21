Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 21.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 38 850 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1704 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3912 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 859 (+3) ед,
- РСЗО - 251 (+1) ед,
- средств ПВО - 113 (+0) ед,
- самолетов – 221 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),
- крылатых ракет – 167 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6) ед,
- специальной техники – 72 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
Данные уточняются.