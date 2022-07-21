НБУ уменьшил месячный лимит на переводы за границу с гривневых карт
Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за границей. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Так, с 21 июля введены следующие ограничения:
- граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;
- уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте);
- установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.