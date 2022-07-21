НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам. Решение вступит в силу с 21 июля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что банки могут продавать валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте).