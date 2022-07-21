Британские санкции против золота из РФ вступили в силу, дальше - нефть и уголь
Великобритания объявила о введении санкций на импорт нефти и угля из России. С сегодняшнего дня вводится запрет на поставку золота из РФ. Запрет на импорт угля вступит в силу 10 августа, на импорт нефти – 31 декабря, сообщает Экономическая правда.
"Поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставка и доставка прямо или косвенно этих товаров", - говорится в заявлении.
Кроме того, запрещается предоставление технической помощи, финансовых и посреднических услуг для этих товаров.
Ранее послы стран-членов Европейского Союза одобрили седьмой пакет санкций против РФ, он вступает в силу 21 июля. В рамках седьмого пакета санкций для России ожидается, что будет введен запрет на импорт российского золота.