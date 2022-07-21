Президент Италии принял отставку премьера Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги передал президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате, вновь заявил о своей отставке. Президент Республики принял это во внимание. Правительство остается у власти для выполнения текущих обязанностей." ,- пишет пресс-служба канцелярии президента Италии.

Напомним, ранее Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру. Перед этим Драги заявил, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез, и поэтому он решил уйти в отставку, однако президент не принял его желания уйти с должности.