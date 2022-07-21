Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России за военное вторжение в Украину, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Государства-члены согласились на наши усиленные, продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это сильный сигнал Москве: мы будем оказывать давление столько, сколько потребуется" , - написала она.

Новый пакет санкций предусматривает эмбарго на импорт российского золота, ограничение против Сбербанка и расширение персональных санкций.