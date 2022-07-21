Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов Ахметова

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию без обсуждения аннулировал телевизионные лицензии Медиа Группы Украина (МГУ) бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

В частности, аннулировано действие лицензий ведущих телеканалов Группы – "Украина" и "Украина24", "Футбол".

Представители МГУ не участвовали в заседании, Группа ограничилась обращениями в Нацсовет.

Все государственные разрешения на вещание каналов Медиа Группы Украина прекращают свое действие 22 июля по факту официальной публикации решений медиарегулятора.