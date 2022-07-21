Украинским пользователям станет доступен Google Кошелек

Приложение Google Pay в Украине станет Google Кошельком (Google Wallet) и будет поддерживать новые цифровые элементы. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Google Кошелек стандартизирует способ сохранения и доступа к основным элементам, таким как платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

Новое приложение будет доступно в Украине на Android и Wear OS.

Как пользователи могут получить Google Кошелек﻿

Google Кошелек станет доступен для всех пользователей в течение следующих двух дней.

Пользователи с включенными автоматическими обновлениями увидят, что приложение Google Pay автоматически обновилось в Google Кошелек. Пользователям, не имеющим автоматической настройки обновлений, нужно будет вручную обновить приложение в Google Play.

Новые пользователи могут загрузить приложение Google Кошелек на Google Play.