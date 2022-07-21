Командование США: войска РФ не уничтожили ни одного HIMARS в Украине

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские оккупанты не уничтожили ни одного HIMARS. Об этом, со ссылкой на Минобороны США, сообщает Украинская правда.

"На сегодняшний день HIMARS, которые мы Украине предоставили – и мы не единственная страна, между прочим, другие страны также предоставляют дальнобойные системы. Великобритания, например, и некоторые другие страны передают реактивную артиллерию дальнего действия.

На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, и я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное. И они (украинцы - ред.) очень эффективно их используют" , - сообщил Милли. ﻿

По словам Милли, проблема может заключаться в недостатке и расходе боеприпасов для HIMARS.

Минобороны США тесно связано с промышленной базой и производством, которое должны продолжать производить эти системы оружия.

Так что дело не столько в пусковой установке, сколько в боеприпасах.

Милли также добавил, что украинцы очень эффективно используют HIMARS и похвалил работу украинских артиллеристов:

"Отличные артиллеристы, как назвали бы их англичане. И они очень, очень эффективны".