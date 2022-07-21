Украинцам разрешили получать дубликаты документов по почте

Украинцы могут заказать дубликаты документов через портал "Дія", а затем получить их в отделении Укрпошты или в отделе ГРАГС.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Раньше для получения дубликатов свидетельств и выписок нужно было дважды ходить в ГРАГС и стоять в очередях. Теперь дубликаты документов можно получить за несколько кликов на портале "Дія".

Так, можно получить свидетельства и выписки о рождении, смерти, смене имени, регистрации или расторжении брака.

Как получить документы

Для этого нужно авторизоваться на портале "Дія", заполнить заявку и заказать доставку документов курьером на дом, забрать их на Укрпоште или в ГРАГС.

Оформить документы можно как для себя, так и для ближайших родственников.