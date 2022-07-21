ГСЧС: Только 11% украинских школ имеют собственные укрытия

Руководитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Сергей Крук заявил, что в настоящее время только 11% учебных заведений имеют собственные сооружения гражданской защиты. Основную часть учащихся и педагогов в случае воздушной тревоги придется размещать. в самых простых укрытиях, сообщает Украинская правда.

По словам Крука, к началу офлайн-обучения готовы только 23% образовательных заведений страны.

Руководитель ГСЧС призвал повысить темпы подготовки учебных заведений и ускорить проведение комиссионных обследований зданий и сооружений.

"Содействовать этому и решение Минобразования и местных властей относительно того, какие именно учебные заведения и на каких территориях планируют работать в обычном режиме, а какие – дистанционно. В частности, это касается Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской, частично – Сумской и Черниговской областей" , – отмечает Сергей Крук.

В ГСЧС также констатировали, что в начале 2022 года сооружения гражданской защиты обеспечивали укрытие не более 10% населения страны.

"Однако после 24 февраля все мы оказались в новой реальности, когда в защите нуждается практически все население Украины, в частности, и школьники и студенчество" , – говорит глава ГСЧС.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что при местных властях сейчас созданы комиссии для обследования укрытия в учебных заведениях.

Если при школе укрытия нет, комиссия рассматривает вопрос использования сооружений двойного назначения, в частности подвалов смежных зданий или сооружения фортификационных укрытий.