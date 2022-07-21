Вloomberg: РФ планирует аннексировать пятую часть Украины в сентябре

Вloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Россия собирается аннексировать оккупированные украинские земли в середине сентября – на это время захватчики готовят так называемые "референдумы" о присоединении к РФ, сообщает Украинская правда.

"По словам трех собеседников, официальные лица готовятся организовать голосование в районах, которые в настоящее время контролируются российскими военными, и в любых других районах, которые россияне смогут захватить в ближайшие недели. Цель состоит в том, чтобы провести референдум о присоединении к России до 15 сентября" , - говорится в сообщении издания.

По данным собеседников издания, проектом аннексии украинских территорий руководит первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко, который регулярно посещает оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой так называемому "референдуму".

Голосование должно пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Журналисты отмечают, что пока неясно, какие результаты голосования может получить Россия после того, как миллионы украинцев покинули свои дома после 24 февраля, но вместе с тем они напоминают, что Кремль имеет "многолетний опыт фальсификации результатов внутренних выборов".

По данным Вloomberg, в то время как Россия создала оккупационные власти в захваченных регионах Украины, ввела рубль для расчетов и начала раздавать свои паспорта, многие оставшиеся жители ОРДЛО считают ее войска оккупантами.

Также издание отмечает, что международное сообщество, скорее всего будет считать какие-либо референдумы незаконными, как это было, когда Россия путем голосования под дулами автоматов аннексировала Крым в 2014 году.

Если РФ удастся аннексировать все захваченные на сегодня территории, то она будет контролировать примерно пятую часть Украины, в том числе наземное сообщение с Крымом и ключевые для украинского экспорта транспортные маршруты в Черном море.