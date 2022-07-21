НБУ: Повышение курса гривни приведет к росту цен

Заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук заявил, что коррекция официального курса гривны на 25% обусловит около 2-3 процентных пунктов общего уровня инфляции, причем горючее обусловит 0,6-0,8 п.п, сообщает Экономическая правда.

По его словам, в НБУ влияние коррекции курса доллара умеренно повлияет на динамику инфляции. Высший официальный курс означает, что импортеры будут покупать валюту "дороже", а затем закладывать это в конечные цены товаров.

В настоящее время в корзине потребительской инфляции треть приходится на импортируемые товары. Однако для этих импортируемых товаров перенос от смены официального курса будет неполным, считает он. Отчасти эффект будет нивелироваться сокращением маржи импортеров, а отчасти в цены уже были заложены ожидания девальвации. Также часть товаров, которая продается на рынке Украины, завозится из-за закупки наличной валюты по другому курсу.