Евросоюз снял запрет на поставки России товаров для авиации

Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в рамках которого Брюссель снял запрет на поставки Москве группы товаров и услуг для авиационной отрасли, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Кроме того, ЕС сделает исключения для сделок в сельскохозяйственной отрасли и по транспортировке нефти из России в третьи страны.

При этом в рамках нового пакета санкций Европейский союз запрещает торговлю золотом, в том числе ювелирными украшениями, а также расширит список контролируемых товаров, которые могут обеспечить военное и техническое развитие России.

Напомним, сегодня Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против России за военное вторжение в Украину.

Новый пакет санкций предусматривает эмбарго на импорт российского золота, ограничение против Сбербанка и расширение персональных санкций.

В частности, Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц из России.