"Беларускі Гаюн": в Беларуси снова продлили военные учения

"Беларускі Гаюн": в Беларуси снова продлили военные учения

Учения Вооруженных сил Беларуси вблизи границы с Украиной еще раз продлили – на этот раз по меньшей мере до 31 июля, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Telegram-канал "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график учений.

"Учения ВС РБ в Беларуси продлены как минимум до 31 июля. Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах".

Как пишет "Беларускі Гаюн", с конца апреля в Беларуси продлевали военные учения "на неделю" уже 13 раз. Ожидаемые даты завершения учения на полигонах:

  • Борисовский (227-й) до 31.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 31.07;
  • Гожский (под Гродно) до 29.07;
  • Брестский до 31.07;
  • Репище (Осиповичи) до 29.07;
  • Марьина Горка до 31.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 31.07;
  • Неман (под Березовкой) до 30.07;
  • Обуз-Лесновский (под Барановичами) 29.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 29.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 30.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 29.07;
  • Заслоново (под Лепелем) до 31.07.

Что предшествовало:

  • В апреле самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о создании командования для войск на границе с Украиной.
  • 10 июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

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