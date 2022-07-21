В Британии заявили о передаче Киеву нового вооружения
Великобритания в ближайшие недели передаст Украине артиллерию, радиолокационные станции и беспилотники. Об этом, со ссылкой на The Guardian, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.
Как заявил министр обороны Бен Уоллес, очередной пакет военной помощи будет включать десятки единиц артиллерии, более 1 600 противотанковых комплексов, 50 000 артиллерийских снарядов, противобатарейные радиолокационные системы и сотни беспилотников.
Издание отмечает, еще в прошлом месяце премьер Борис Джонсон обещал Киеву поддержку на 1 млрд фунтов стерлингов. В общей сложности с начала полномасштабной войны британская помощь достигла отметки в 2,3 млрд фунтов.
На сайте британского правительства опубликовали конкретный перечень вооружений, которые будут переданы Украине:
- более 20 самоходных гаубиц M109
- 36 буксируемых артиллерийских орудий L119
- более 50 000 боеприпасов для артиллерии советских времен
- радиолокационные системы (количество не указано)
- более 1 600 противотанковых комплексов (типа NLAW и Javelin)
- беспилотники, в том числе сотни барражирующих боеприпасов.